Caso Sara Pedri: 70 ostetriche pronte a parlare e denunciare (Di sabato 26 giugno 2021) Circa 70 ostetriche dell'ospedale Santa Chiara di Trento hanno chiesto di essere sentite dalla commissione interna dell'Azienda sanitaria provinciale istituita per far luce sulla scomparsa di Sara Pedri. Il reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento continua a restare nell'occhio del ciclone. Da quando lo scorso marzo è scomparsa Sara Pedri, ginecologa forlivese di 31 anni che ha lavorato lì prima essere trasferita a Cles, si sono susseguite una dietro l'altra le voci sull'atmosfera pesante che si respirerebbe tra i corridoi della struttura. In questi mesi la ...

