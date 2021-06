Cashback, da luglio questa cosa non si potrà più fare? (Di sabato 26 giugno 2021) Cashback, novità in arrivo dal mese di luglio ormai prossimo: le regole che andranno in vigore tra pochi giorni, scopriamo di cosa si tratta La scadenza del primo luglio è importante per un motivo importantissimo. Parliamo del Cashback che lo stato ha introdotto in un momento particolare, quello dell’emergenza Coronavirus, come stimolo all’abbandono del contante. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 26 giugno 2021), novità in arrivo dal mese diormai prossimo: le regole che andranno in vigore tra pochi giorni, scopriamo disi tratta La scadenza del primoè importante per un motivo importantissimo. Parliamo delche lo stato ha introdotto in un momento particolare, quello dell’emergenza Coronavirus, come stimolo all’abbandono del contante. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CorriereUmbria : Cashback, ora anche per i disagi creati dai cantieri lungo le autostrade: partirà a fine luglio 2021 #cashback… - DividendProfit : Aspi, da fine luglio cashback per disagi dovuti ai cantieri – Economia - fisco24_info : Aspi, da fine luglio cashback per disagi dovuti ai cantieri: Tomasi 'dopo la tragedia del Morandi rivediamo tutto' - infoiteconomia : Cashback, si avvicina la scadenza del primo semestre: da luglio partono i rimborsi fino a 150 euro - ilgiornale : A darne notizia è l'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi che parla di ammodernamento delle infrastrutture -