Calciomercato Cittadella, Gorini in panchina se Venturato va via (Di sabato 26 giugno 2021) Cittadella - L'epoca di Roberto Venturato (voluto dallo Spezia ) sta finendo e Edoardo Gorini è molto vicino a rimpiazzarlo. Intanto, Andrea Danzi va a rinforzare il centrocampo veneto arrivando dal ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021)- L'epoca di Roberto(voluto dallo Spezia ) sta finendo e Edoardoè molto vicino a rimpiazzarlo. Intanto, Andrea Danzi va a rinforzare il centrocampo veneto arrivando dal ...

La Roma vende: Under al Marsiglia, Benfica per Nzonzi Il primo, piccolo passo è la cessione di un prodotto del settore giovanile: Mirko Antonucci sta trattando il passaggio dalla Roma al Cittadella . L'accordo tra i club è in via di definizione, c'è già il sì del giocatore a un contratto triennale. Antonucci, classe '99, dopo un brillante esordio con assist a Genova si è perso, tanto ...

Calciomercato Cittadella, Gorini in panchina se Venturato va via Corriere dello Sport.it NOTIZIA TC - Pro Sesto, fatta per Piovaccari: i dettagli dell'accordo Federico Piovaccari torna in Italia, come anticipato questa mattina infatti l'ex attaccante della Ternana è entrato nel mirino della Pro Sesto che ha chiuso in breve tempo ...

Cittadella, Marchetti: "Danzi ha le qualità per giocare davanti alla difesa. Stiamo seguendo due profili" Intervistato da Il Mattino di Padova, il dg del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato di Andrea Danzi, ultimo acquisto in ordine di tempo in.

