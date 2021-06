Botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sul GF Vip (Di sabato 26 giugno 2021) Paolo Bonolis stuzzica la moglie sulla possibile partecipazione al GF Vip e chiama in causa Alfonso Signorini Mentre è in moto il dietro le quinte del Gf Vip per reclutare cast e opinioniste, Paolo Bonolis ironizza sulla notizia che sta circolando ormai da settimane sulla moglie Sonia Bruganelli, che sarebbe uno dei due nomi scelti da Alfonso Signorini, confermato alla conduzione dell’edizione 6 del reality di Canale 5, per vestire i panni di opinioniste del Gf Vip 6. L’altro nome è quello di Adriana Volpe. Tornando alla moglie di Paolo Bonolis, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 giugno 2021)stuzzica la moglie sulla possibile partecipazione al GF Vip e chiama in causa Alfonso Signorini Mentre è in moto il dietro le quinte del Gf Vip per reclutare cast e opinioniste,ironizza sulla notizia che sta circolando ormai da settimane sulla moglie, che sarebbe uno dei due nomi scelti da Alfonso Signorini, confermato alla conduzione dell’edizione 6 del reality di Canale 5, per vestire i panni di opinioniste del Gf Vip 6. L’altro nome è quello di Adriana Volpe. Tornando alla moglie di, ...

