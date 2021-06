“Bisogna lavorare per realizzate non di grandi porti, ma porti ben organizzati” (Di sabato 26 giugno 2021) di Monica De Santis “Oggi siamo soddisfatti dei lavori che si stanno concludendo e che dimostrano ancora una volta di quanti anni ci vogliono per completare un’opera nel nostro paese”. Esordisce così Andrea Annunziata presidente dell’Autorità Portuale di?Salerno, tracciando un punto sui lavori al porto di Salerno e sul modello ingegneristico all’avanguardia per realizzare il prolungamento del molo Manfredi… “L’opera riguardante l‘imboccatura del porto, è un opera rivoluzionaria perchè con cassoni e non più con pietre si realizza una diga di protezione al porto.?Cassoni che conterranno successivamente dei meccanismi che recuperando il moto ondoso realizzano energia alternativa.?Quindi ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) di Monica De Santis “Oggi siamo soddisfatti dei lavori che si stanno concludendo e che dimostrano ancora una volta di quanti anni ci vogliono per completare un’opera nel nostro paese”. Esordisce così Andrea Annunziata presidente dell’Autorità Portuale di?Salerno, tracciando un punto sui lavori al porto di Salerno e sul modello ingegneristico all’avanguardia per realizzare il prolungamento del molo Manfredi… “L’opera riguardante l‘imboccatura del porto, è un opera rivoluzionaria perchè con cassoni e non più con pietre si realizza una diga di protezione al porto.?Cassoni che conterranno successivamente dei meccanismi che recuperando il moto ondoso realizzano energia alternativa.?Quindi ...

