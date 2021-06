Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso stanotte nei due sensi (Di sabato 26 giugno 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di potenziamento del tratto Firenze sud-Incisa, propedeutici alla realizzazione della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di questa sera sabato 26 giugno 2021 alle 7:00 di domenica 27 giugno 2021, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 giugno 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di potenziamento delsud-, propedeutici alla realizzazione della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di questa sera sabato 26 giugno 2021 alle 7:00 di domenica 27 giugno 2021, sarà necessario chiudere ilcompreso trasud e, in entrambe le direzioni L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada tratto Auto sbanda sulla Tangenziale di Catania: un ferito Panico oggi intorno alle 12,40 sulla Tangenziale di Catania per un incidente . Precisamente al chilometro 1,500 , sul tratto compreso tra la barriera di San Gregorio dell'autostrada A18 Messina - Catania e lo svincolo di Gravina di Catania, il conducente a bordo di un'auto ha perso il controllo , probabilmente a ...

Il Gruppo Gavio è pronto per realizzare la Variante di Altare sulla A6 Da un paio d'anni il gruppo Gavio sta pensando ad una serie di soluzioni per migliorare l'autostrada A6 anche per quanto riguarda il tratto di 16 chilometri da Altare verso Torino che presenta ...

Scontro all'alba tra due mezzi pesanti a Cerignola, chiuso tratto autostrada l'Immediato Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso stanotte nei due sensi Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di potenziamento del tratto Firenze sud-Incisa, propedeutici alla realizzazione della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 21:00 d ...

Scontro tra due suv in autostrada: cinque feriti Incidente a metà mattinata allo svincolo A12 all'uscita del casello di Camaiore. Uno scontro frontale tra due suv, secondo quanto ricostruito dai soccorritori. Quattro le persone rimaste ferite, per f ...

