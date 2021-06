Atletica: Mo Farah, niente Olimpiadi. Fallito il minimo sui 10000 metri (Di sabato 26 giugno 2021) Mo Farah non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo nei 10000 metri. Il britannico, 38 anni e quattro titoli a cinque cerchi, ha mancato a Manchester la qualificazione. Avrebbe dovuto ottenere un tempo di 27’28” e invece si è fermato a 27’47?04. Si tratta di quella che, con altissime probabilità, era la sua ultima chance di entrare a far parte della squadra della Gran Bretagna per il Giappone: i termini per le qualificazioni sono fissati infatti per il 29 giugno, dunque fra tre giorni. Un tempo che anche per lui è evidentemente minimale. Farah, dopo una partecipazione senza lasciare il segno a Pechino 2008 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Monon parteciperà alledi Tokyo nei. Il britannico, 38 anni e quattro titoli a cinque cerchi, ha mancato a Manchester la qualificazione. Avrebbe dovuto ottenere un tempo di 27’28” e invece si è fermato a 27’47?04. Si tratta di quella che, con altissime probabilità, era la sua ultima chance di entrare a far parte della squadra della Gran Bretagna per il Giappone: i termini per le qualificazioni sono fissati infatti per il 29 giugno, dunque fra tre giorni. Un tempo che anche per lui è evidentemente minimale., dopo una partecipazione senza lasciare il segno a Pechino 2008 ...

