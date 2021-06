Alcuni scienziati vorrebbero clonare Gesù Cristo: fantasia o realtà? (Di sabato 26 giugno 2021) Da Alcuni anni, seppur non in maniera molto frequente, si parla del tentativo (alquanto blasfemo) di clonare Gesù Cristo. Alcuni scienziati vorrebbero creare una copia esatta di Nostro Signore tramite la nuova tecnologia di clonazione di DNA. Fantascienza o concreta realtà? La verità è che qualche tempo fa uno studioso della Bibbia e un genetista dell’università di Oxford stavano indagando sulle più importanti reliquie del mondo cristiano. Tra queste la Sacra Sindone di Torino, la Sindone di Oviedo e le ossa del presunto cugino di Gesù, ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 giugno 2021) Daanni, seppur non in maniera molto frequente, si parla del tentativo (alquanto blasfemo) dicreare una copia esatta di Nostro Signore tramite la nuova tecnologia di clonazione di DNA. Fantascienza o concreta? La verità è che qualche tempo fa uno studioso della Bibbia e un genetista dell’università di Oxford stavano indagando sulle più importanti reliquie del mondo cristiano. Tra queste la Sacra Sindone di Torino, la Sindone di Oviedo e le ossa del presunto cugino di, ...

