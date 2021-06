Wimbledon 2021 | il tabellone di Roger Federer Insidie Norrie e Sonego Berrettini all’orizzonte

(Di venerdì 25 giugno 2021) Il re è tornato nella sua casa.è certamente il tennista più atteso nell’ormai imminente. Lo Slam londinese rappresenta un test molto importante sul futuro del campione di Basilea, che arriva sui prati dei Championships con la voglia e l’entusiasmo di un ventenne, ma anche con le incertezze e i problemi che le ultime settimane hanno messo in evidenza.si è ritirato dal Roland Garros proprio per preparare al meglio la stagione sull’erba, ma al torneo di Halle è arrivata una sconfitta prematura contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Un ko che ha messo qualche campanello d’allarme nei ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Wimbledon, Berrettini trova Pella al primo turno. Djokovic contro la sorpresa Draper - flamminiog : RT @oktennis: Simona Halep non recupera ed è costretta a cancellarsi da Wimbledon dopo aver saltato anche il Roland Garros. Da campionessa… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Wimbledon, Berrettini trova Pella al primo turno. Djokovic contro la sorpresa Draper - zazoomblog : Tabellone Wimbledon femminile 2021: fuori Halep Serena Williams-Sasnovich e Barty-Suarez Navarro. Giorgi con Teichm… - repubblica : Wimbledon, Berrettini trova Pella al primo turno. Djokovic contro la sorpresa Draper -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

Tutto quello che c'è da sapere sul Torneo di: ecco il calendario completo e dove vedere in TV e in streaming le partite. Tra i tanti eventi del 2020 che non sono stati realizzati a causa del Covid c'è anche lo storico Torneo di ...Jannik Sinner verso/ "Lavoro costante e rispetto per tutti, le mie regole" DIRETTA SONEGO PURCELL ATP EASTBOURNESonego Purcell è la semifinale del torneo Atp Eastbourne: venerdì ...Lorenzo Sonego è in semifinale nel torneo di Eastbourne, sicuramente il miglior modo per avvicinarsi con fiducia a Wimbledon. Il sorteggio di oggi dei Championships poi è stato sicuramente positivo pe ...Manca ancora un po' e allora è il momento di tuffarsi a Wimbledon 2021! Da lunedì 28 giugno all'11 luglio, infatti, la competizione più antica e ...