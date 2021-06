Verstappen domina le FP1 | Hamilton terzo | ottimo secondo Gasly

(Di venerdì 25 giugno 2021)si conferma l'uomo da batter in Austria sul circuito di casa della sua Red Bull. Nelle FP1 a Max viene tutto facile: primo per quasi tutta la sessione, veloce anche nei long run, non ...

si conferma l'uomo da batter in Austria sul circuito di casa della sua Red Bull. Nelle FP1 a Max viene tutto facile: primo per quasi tutta la sessione, veloce anche nei long run, non ...L'Italiail girone, gioca il miglior calcio visto fino ad ora e con la vittoria sul Galles ... MOTORI - Cambiamo argomento, i motori, partendo dalla F1, Maxvince il Gran Premio di ...Tra lui e Hamilton si posiziona un ottimo Pierre Gasly con Alpha Tauri mentre il suo compagno Tsunoda segna un quinto tempo a conferma della validità del pacchetto messo in campo dal team di Faenza qu ...L'Olandese della Red Bull domina da subito il weekend di Stiria, mettendosi davanti nelle prime libere. Secondo Gasly, poi le due Mercedes. Male le Ferrari.