Vaccini covid Pfizer e Moderna, “efficaci 3 anni contro malattia grave” (Di venerdì 25 giugno 2021) Ii Vaccini mRNA, Pfizer e Moderna, proteggono gli adulti da gravi decorsi del covid per un periodo fino a tre anni, mentre per circa 16 mesi la loro efficacia consente di evitare anche lievi casi di malattia provocati dal coronavirus. A sostenerlo è la task force scientifica della Confederazione svizzera, in un documento pubblicato oggi. La vaccinazione con due dosi di un vaccino mRNA, come quelli di Pfizer/Biontech o Moderna, porta a risposte da parte del sistema immunitario che sono da due a quattro volte maggiori rispetto a dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) IimRNA,, proteggono gli adulti da gravi decorsi delper un periodo fino a tre, mentre per circa 16 mesi la loroa consente di evitare anche lievi casi diprovocati dal coronavirus. A sostenerlo è la task force scientifica della Confederazione svizzera, in un documento pubblicato oggi. La vaccinazione con due dosi di un vaccino mRNA, come quelli di/Biontech o, porta a risposte da parte del sistema immunitario che sono da due a quattro volte maggiori rispetto a dopo ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'A Napoli poca adesione vaccini, gravi rischi' - borghi_claudio : Covid:Lega,sospendere vaccini under 16,cautela per under 25 - Ultima Ora - ANSA - ARTEita : In Europa si contano 700 mila senza fissa dimora, con un'aspettativa di vita di ben 20 anni inferiore alla media de… - ultimenews24 : Lazio e Lombardia rischiano di dover congelare le prenotazioni per i vaccini covid nelle prossime settimane. 'Bisog… - ivaincompresa : Non una mia vecchia amica delle superiori che condivide le storie su WhatsApp di teorie complottistiche sui vaccini anti COVID-19 ?? -