Uomini e Donne, sfogo di un’ex tronista: “Peso 92 kg, la gente si gira per guardarmi, ma non mi importa” (Di venerdì 25 giugno 2021) Il mese scorso in uno sfogo social Anna Munafò ha rivelato di essere ingrassata 28 kg. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che la gente la giudica per il suo cambiamento e che questo non la ferisce, ma che prova solo imbarazzo per loro. Intervistata da FanPage la ragazza ha raccontato di quando una sua conoscente ha fatto girare gli amici per far veder loro quanto lei fosse ingrassata. “Dopo la gravidanza ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 giugno 2021) Il mese scorso in unosocial Anna Munafò ha rivelato di essere ingrassata 28 kg. L’exdiha detto che lala giudica per il suo cambiamento e che questo non la ferisce, ma che prova solo imbarazzo per loro. Intervistata da FanPage la ragazza ha raccontato di quando una sua conoscente ha fattore gli amici per far veder loro quanto lei fosse ingrassata. “Dopo la gravidanza ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non midell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ...

