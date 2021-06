Ufficiale | Ancona-Matelica | confermato il tecnico Colavitto

(Di venerdì 25 giugno 2021) Con un comunicato il, che adesso prende la denominazione, ha annunciato la conferma del. Ecco la nota: “Per la terza stagione consecutiva sara? mister Gianlucaa sedere sulla panchina della Societa? del Patron Mauro Canil. Arrivato in biancorosso nell’ottobre del 2019, in questi due anni ilpartenopeo d’origine ma lancianese d’adozione ha conquistato tutti grazie ai suoi alti valori morali e soprattutto ha contribuito a scrivere pagine di storia che resteranno indelebili.L’approdo nel Professionismo alla prima ...

