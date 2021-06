Stop ai licenziamenti e alle cartelle, in arrivo un nuovo decreto. Ecco cosa prevede (Di venerdì 25 giugno 2021) Il governo sta lavorando ad un decreto per spostare il termine per l'invio delle cartelle e per prolungare la cig Covi d per alcuni settori in crisi, come il tessile, legandola al blocco dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) Il governo sta lavorando ad unper spostare il termine per l'invio dellee per prolungare la cig Covi d per alcuni settori in crisi, come il tessile, legandola al blocco dei ...

