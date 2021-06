Sciopero scuola | alta conflittualità con 19 astensioni nel 2020 Il Garante degli Scioperi | “Rischio esplosione dei conflitti”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Nella sua relazione annuale ilper glimette in guardia dai rischi di un'dei, sottolineando che se nella situazione eccezionale deldeterminata dal Covid, l'azione di moral suasion è stata determinante, riducendo in gran numero le proteste nei servizi pubblici essenziali, ora serve ben altro. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sciopero scuola, alta conflittualità con 19 astensioni nel 2020. Il Garante degli Scioperi: “Rischio esplosione dei… - GaviniGiovanni : @GretaThunberg Greta Thunberg: Settimana di sciopero della scuola 149. Oggi festeggiamo la mezza estate fuori dal P… - GazzettadAsti : Tre settimane di sciopero della fame: il maestro Monaca chiede risposte - alienartsaga : RT @TgrRaiTrentino: Sciopero della scuola materna: in piazza Dante un centinaio di insegnanti protesta contro l'apertura delle scuole mater… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Sciopero della scuola materna: in piazza Dante un centinaio di insegnanti protesta contro l'apertura delle scuole mater… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero scuola

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Pagate come operaie non qualificate, le lavoratrici attuarono unoche riuscì ad attirare l'... Il fatto che Lara sia transgender è conosciuto nelladi danza che lei frequenta, e ciò la ...Tre giorni didei lavoratori e delle lavoratrici dell'ex Ilva di Genova'. 'Il ministro ... 'Ho chiesto alladi incontrare i rappresentanti degli studenti e dei genitori, martedì prossimo,...Effetto lockdown sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali: nel 2020 infatti sono state proclamate complessivamente 1.473 astensioni dal lavoro; ...Possibili disagi in arrivo, per gli utenti di Aemme Linea Ambiente: mercoledì 30 giugno, a causa di uno sciopero generale indetto da CGIL, CISL e UIL, l’azie ...