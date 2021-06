(Di venerdì 25 giugno 2021) Il licenziamento mi è arrivato senza alcun preavviso, l'azienda mi contesta dei comportamenti che non ho mai avuto e non capisco da dove possano essere stati tirati fuor i". Così Cristina Branchetti , ...

Advertising

Nazione_Pistoia : Rappresentante sindacale licenziata, presidio Fiom Cgil davanti ai cancelli della Maf - qn_lanazione : Rappresentante sindacale licenziata, presidio Fiom Cgil davanti ai cancelli della Maf - Nazione_Pistoia : Rappresentante sindacale licenziata, presidio Fiom Cgil davanti ai cancelli della Maf - aranciaverde : RT @ValerioMoggia: Momento significativo del presidio sindacale sotto la Prefettura di #Novara dopo la morte di #AdilBelakhdim: i lavorator… - ValerioMoggia : Momento significativo del presidio sindacale sotto la Prefettura di #Novara dopo la morte di #AdilBelakhdim: i lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rappresentante sindacale

LA NAZIONE

Così Cristina Branchetti , lalicenziata alcuni gioni fa dalla 'Maf veicoli speciali' di Pistoia. Stamani davanti ai cancelli dell'azienda la Fiom - Cgil ha organizzato un ..."Esprimo un profondo rammarico per i lavoratori - aggiunge ildel governo Draghi - ...scorsi - ricorda il deputato - interessandomi della vicenda anche a livello ministeriale e,...Poste Italiane, il nuovo contratto piace anche ai sindacati: 100 euro di aumento medi, 1700 euro una tantum, può essere un modello per il comparto logistica.La delegata sindacale: "l'azienda mi contesta comportamenti che non ho mai avuto". Gioffredi: "Licenziamento pretestuoso". Braccini: "Faremo azioni legali" ...