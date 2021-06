Omofobia | Letta | ' con tutte le forze per approdo a norma di civiltà come il Ddl Zan'

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Vaticano contro il #DDLZan, 'viola il Concordato'. Letta, pronti al dialogo sui nodi #ANSA - Gio97380780 : @MediasetTgcom24 E una grande riforma per Letta. Gli serve per denunciare Salvini e Meloni di omofobia. - TV7Benevento : Omofobia: Letta, 'Salvini? Mai rifiutato confronto ma la Lega vuole solo affossare Ddl Zan'... - ForzaGiorgia2 : Io non ho niente contro i #gay #omofobia le persecuzioni contro i gay nascono nelle dittature comuniste: da Che a… - Mauro73432329 : -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Letta

Giuseppe Alberto Falci per il 'Corriere della Sera' intervento del deputato alessandro zan foto di bacco (2) In Senato lo scoglio non sarà certo il voto, previsto il 6 luglio, sulla calendarizzazione ..."Io me la sonola legge e ritengo che ogni Stato debba essere libero di decidere sui programmi scolastici e universitari e sull'organizzazione della giustizia. Non capisco le intromissioni", ha ...Roma, 25 giu (Adnkronos) – “Noi porteremo con tutte le nostre forze l’approdo a una norma di civiltà come il Ddl Zan, che crediamo anzi tardiva in un Paese come il nostro”. Lo ha detto Enrico Letta in ...Roma, 25 giu (Adnkronos) – “Salvini chiede il confronto? Io non ho mai rifiutato il confronto e non lo rifiuterò nemmeno questa volta. Ma diciamolo francamente, la Lega non ha voglia di modificare per ...