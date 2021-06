Nuoto | Settecolli 2021 Nicolò Martinenghi | “Felice di aver battuto Kamminga | a Tokyo per divertirmi” VIDEO

(Di venerdì 25 giugno 2021) “E’ assurdo pensare che qualche anno fa si parlava di medaglia sotto il 59? e ora sotto il 58?: la rana è in continua evoluzione. Io oggi ho fatto una gara diversa dal solito. Arnodi solito fa un tempo ben diverso dal nostro, se devo essere sincero è uno stile che sta correndo tanto in cui chi sgomita di più ne riesce, e noi siamo in tanti. Arno sta facendo una stagione paurosa, batterlo è stato molto soddisfacente”. Cosìai microfoni di Sportface.it al termine dei 100 rana al Trofeodiin cui l’azzurro ha fatto registrare il record ...

Advertising

Eurosport_IT : RECORD ITALIANOOOO ???????? Nicolò Martinenghi scrive una nuova pagina del nuoto azzurro: al Settecolli arriva il nuov… - VVezzali : Al #Settecolli di Roma, uno dei grandi eventi dell’estate sportiva italiana, ho premiato @mafaldina88 per l’ennesim… - Gazzetta_it : La Pellegrini va già veloce: 50 dorso (a sorpresa) in 28”43 #settecolli - FINOfficial_ : ?? 1500 Stile libero F ?? Simona QUADARELLA (15:48.81) ?? Martina Rita CARAMIGNOLI (16:12.30) ?? Julia HASSLER (16:13.4… - sportface2016 : NUOTO | #Nuoto, #Settecolli: le parole di Nicolò Martinenghi ai microfoni di -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Settecolli

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) BENEDETTA PILATO/ "Non mi piaceva nuotare, ora sono primatista mondiale" DIRETTA2021IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA MANIFESTAZIONE ...Così Gabriele Detti in esclusiva ai microfoni di Sportface.it dopo il quarto posto ottenuto nei 400 metri stile libero al Trofeo2021 di. E sulle condizioni dell'amico Gregorio ...Simona Quadarella si conferma come la regina del mezzofondo. La nuotatrice azzurra stravince la gara dei 1500 metri al Trofeo Settecolli, trionfando avanti a Martina Caramignoli e l’atleta del Liechte ...A Roma si conclude la prima delle tre giornate del Trofeo Settecolli 2021. Nello stadio del nuoto più bello del mondo (non ce ne vogliano gli altri), si torna ...