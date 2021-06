LIVE Sonego-Purcell, ATP Eastbourne in DIRETTA: piove in Inghilterra! Non si gioca prima delle 15 (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Ulteriori aggiornamenti giungono da Eastbourne: non si gioca prima delle 14 locali ovvero le 15 nostrane. 13.00 Non si gioca prima delle 13 in Inghilterra, ovvero le 14 italiane. Lorenzo Sonego dovrebbe giocare alle 15 italiane, essendo stato spostato sul campo 1. 12.16 Restate con noi per gli aggiornamenti sul programma delle semifinali del torneo inglese! 12.15 Ci sono ritardi ad Eastbourne: la pioggia fa slittare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Ulteriori aggiornamenti giungono da: non si14 locali ovvero le 15 nostrane. 13.00 Non si13 in Inghilterra, ovvero le 14 italiane. Lorenzodovrebbere alle 15 italiane, essendo stato spostato sul campo 1. 12.16 Restate con noi per gli aggiornamenti sul programmasemifinali del torneo inglese! 12.15 Ci sono ritardi ad: la pioggia fa slittare il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Purcell ATP Eastbourne in DIRETTA: piove in Inghilterra! Non si gioca prima delle 13 - #Sonego-Purcell… - luigiluccarini : Sorteggi #Wimbledon #Djokovic passeggerà fino ai quarti di finale Avversari in crescendo di difficoltà per… - livetennisit : Combined Eastbourne: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Giorgi e Sonego (LIVE) - infoitsport : LIVE Sonego-Purcell, ATP Eastbourne in DIRETTA: orario e programma. In palio la finale - infoitsport : LIVE - Sonego-Purcell, semifinale Atp Eastbourne 2021: RISULTATO in DIRETTA e aggiornamenti in tempo reale -