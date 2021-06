“Lascio la televisione”. Giovanni Ciacci, è un addio. La decisione inattesa: “Perché mollo tutto” (Di venerdì 25 giugno 2021) Oggi non è stata solo l’ultima puntata di Ogni mattina, trasmissione di Tv8, ma anche l’ultima volta in televisione per Giovanni Ciacci. Una notizia sconvolgente che ha destabilizzato prima di tutti Adriana Volpe che, almeno così è sembrato, era totalmente ignara di questo “Colpo di scena”, come lei stessa l’ha definito. Il costumista dello spettacolo ha deciso di cambiare la sua vita. Come ogni puntata della trasmissione in onda su Tv8, era arrivato il momento delle amate pagelle di stile ad opera di Giovanni Ciacci. Adriana Volpe ha presentato il solito appuntamento televisivo spiegando si trattasse ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 25 giugno 2021) Oggi non è stata solo l’ultima puntata di Ogni mattina, trasmissione di Tv8, ma anche l’ultima volta inper. Una notizia sconvolgente che ha destabilizzato prima di tutti Adriana Volpe che, almeno così è sembrato, era totalmente ignara di questo “Colpo di scena”, come lei stessa l’ha definito. Il costumista dello spettacolo ha deciso di cambiare la sua vita. Come ogni puntata della trasmissione in onda su Tv8, era arrivato il momento delle amate pagelle di stile ad opera di. Adriana Volpe ha presentato il solito appuntamento televisivo spiegando si trattasse ...

Advertising

zazoomblog : “Lascio la televisione”. Giovanni Ciacci è un addio. La decisione inattesa: “Perché mollo tutto” - #“Lascio… - Nicholas_Dls : Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Così… - ReTwitStorm_ita : “#Basta, #Lascio la tv”. #Giovanni #Ciacci, l’#Annuncio #Bomba in #Diretta: “Ecco perché non mi vedrete mai più”… - GPasqui : Giovanni Ciacci ha dato l'addio alla tv: 'Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione.… - trashtvstellare : #GiovanniCiacci annuncia inaspettatamente in diretta: 'Oggi lascio la televisione, mi sono rotto' - #AdrianaVolpe s… -