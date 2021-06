Joan Mir: “Siamo gli unici senza Holeshot” (Di venerdì 25 giugno 2021) È uno Joan Mir quasi a ruota libera quello che si prepara all’ultimo weekend di gara prima della pausa estiva. L’avvicinarsi della metà esatta del campionato fa rima con le prime considerazioni sulla stagione 2021 e Mir non risparmia qualche critica a Suzuki. Mir e la critica velata a Suzuki: “Abbiamo la stessa moto dello scorso anno” Siamo quasi arrivati al giro di boa. Solo il fine settimana olandese di Assen separa team e piloti dalla meritata pausa estiva. Il campionato 2021 si sta rivelando forse più complicato del previsto per Joan Mir che da Campione del Mondo in carica è distante 46 punti dalla vetta di Fabio Quartararo. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 giugno 2021) È unoMir quasi a ruota libera quello che si prepara all’ultimo weekend di gara prima della pausa estiva. L’avvicinarsi della metà esatta del campionato fa rima con le prime considerazioni sulla stagione 2021 e Mir non risparmia qualche critica a Suzuki. Mir e la critica velata a Suzuki: “Abbiamo la stessa moto dello scorso anno”quasi arrivati al giro di boa. Solo il fine settimana olandese di Assen separa team e piloti dalla meritata pausa estiva. Il campionato 2021 si sta rivelando forse più complicato del previsto perMir che da Campione del Mondo in carica è distante 46 punti dalla vetta di Fabio Quartararo. ...

