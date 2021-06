Genova, protestano gli operai ex Ilva: scontri con le forze dell'ordine, 4 agenti feriti (Di venerdì 25 giugno 2021) Proteste a Genova davanti alla Prefettura. Tafferugli tra la polizia e un corteo di manifestanti lavoratori dell'ex Ilva. Quattro gli agenti contusi, due del reparto mobile, un carabiniere e un... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 giugno 2021) Proteste adavanti alla Prefettura. Tafferugli tra la polizia e un corteo di manifestanti lavoratori'ex. Quattro glicontusi, due del reparto mobile, un carabiniere e un...

Advertising

g_zerbato : RT @ardigiorgio: i lavoratori ilva stanno occupando via Guido rossa da una settimana. Protestano contro la cigo nonostante il rialzo. Nessu… - enzoacunzo : RT @ardigiorgio: i lavoratori ilva stanno occupando via Guido rossa da una settimana. Protestano contro la cigo nonostante il rialzo. Nessu… - Massimo59622428 : RT @ardigiorgio: i lavoratori ilva stanno occupando via Guido rossa da una settimana. Protestano contro la cigo nonostante il rialzo. Nessu… - ardigiorgio : i lavoratori ilva stanno occupando via Guido rossa da una settimana. Protestano contro la cigo nonostante il rialzo… - Gazzettino : Genova, protestano gli operai ex Ilva: scontri con le forze dell'ordine, 4 agenti feriti -