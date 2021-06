Così Egitto e Turchia litigano per le forze straniere in Libia (Di venerdì 25 giugno 2021) La conferenza di Berlino sulla Libia di due giorni fa si porta dietro un effetto negativo sui rapporti in ricomposizione tra Egitto e Turchia, col Cairo pronto a interrompere il dialogo con Ankara. Perché? Una fonte dalla delegazione libica presente al summit organizzato in Germania spiega in forma riservata a Formiche.net che tra i due Paesi si è verificata una controversia sulla clausola che riguarda l’uscita delle forze straniere dal territorio libico contenuta nell’articolo 5 del documento condiviso. La Turchia ha espresso le sue riserve su questo, perché si equiparano i mercenari alle ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 giugno 2021) La conferenza di Berlino sulladi due giorni fa si porta dietro un effetto negativo sui rapporti in ricomposizione tra, col Cairo pronto a interrompere il dialogo con Ankara. Perché? Una fonte dalla delegazione libica presente al summit organizzato in Germania spiega in forma riservata a Formiche.net che tra i due Paesi si è verificata una controversia sulla clausola che riguarda l’uscita delledal territorio libico contenuta nell’articolo 5 del documento condiviso. Laha espresso le sue riserve su questo, perché si equiparano i mercenari alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Così Egitto Il professor Benelli e Napoleone per la prima delle Notti al Castello 2021 ... eccetto dove diversamente indicato, così come per l'eventuale ingresso a pagamento. Il programma ... Venerdì 16 luglio vi aspetta l'Antico Egitto con IL TESORO DI TANIS: LA SCOPERTA DI UNA CITTÀ E DELLA ...

L'ebraismo per Schwarz Possano queste esigenze di rispetto a trecentosessanta gradi diventare un'urgenza universale così ... Nato ad Alessandria d'Egitto nel 1924 e scomparso ieri all'età di 97 anni, il suo pensiero resterà ...

