Cordaz saluta il Crotone: “Ho rifiutato tutto, ma all’Inter non potevo dire no” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Non avrei mai lasciato Crotone, in passato ho rifiutato tutto. Questa però è stata una chiamata diversa da tutte le altre perchè l’Inter è la squadra che mi ha preso da piccolo e fatto crescere”. Alex Cordaz saluta così il Crotone, casa sua dal 2015, prima di iniziare la sua nuova avventura con i nerazzurri. Il presidente del club calabrese Gianni Vrenna gli ha voluto rendere omaggio organizzando una conferenza stampa di addio: “Ci tenevo per salutare più che il calciatore l’uomo, un figlio. Sono stato un po’ l’artefice degli ultimi anni di carriera di Alex perchè sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) “Non avrei mai lasciato, in passato ho. Questa però è stata una chiamata diversa da tutte le altre perchè l’Inter è la squadra che mi ha preso da piccolo e fatto crescere”. Alexcosì il, casa sua dal 2015, prima di iniziare la sua nuova avventura con i nerazzurri. Il presidente del club calabrese Gianni Vrenna gli ha voluto rendere omaggio organizzando una conferenza stampa di addio: “Ci tenevo perre più che il calciatore l’uomo, un figlio. Sono stato un po’ l’artefice degli ultimi anni di carriera di Alex perchè sono ...

Advertising

sportface2016 : #Cordaz saluta il #Crotone: 'Ho rifiutato tutto, ma all'#Inter non potevo dire di no' - wesud_news : Cordaz saluta Crotone ma è solo un arrivederci: “Ho voglia di lavorare qui nel futuro. Non so come e quando. Ma vo… - infoitsport : Il Crotone saluta Cordaz: «Il miglior portiere della nostra storia» - psb_original : Crotone, Cordaz saluta i calabresi: 'Provo tante emozioni. Ho voglia di lavorare qui nel futuro' #SerieB - Fantacalcio : Inter, Cordaz saluta il Crotone e promette un ritorno -