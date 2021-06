Beach volley, Campionato Italiano 2021 Sanremo. Tega/Bianchi in tabellone principale, stop per Mattavelli/Gottardi (Di sabato 26 giugno 2021) Si è chiusa ieri la prima giornata dedicata alle qualificazioni del torneo Serie Nazionale di Sanremo, seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Pronostici rispettati in campo maschile con tutte le coppie più quotate che hanno raggiunto il tabellone principale, mentre in campo femminile qualche sorpresa c’è stata. Non sarà in main draw la coppia del Club Italia composta da Mattavelli e Gottardi, che ha perso 2-1 la battaglia contro Rottoli/Arcaini, mentre è qualificata per il tabellone ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Si è chiusa ieri la prima giornata dedicata alle qualificazioni del torneo Serie Nazionale di, seconda tappa deldi. Pronostici rispettati in campo maschile con tutte le coppie più quotate che hanno raggiunto il, mentre in campo femminile qualche sorpresa c’è stata. Non sarà in main draw la coppia del Club Italia composta da, che ha perso 2-1 la battaglia contro Rottoli/Arcaini, mentre è qualificata per il...

