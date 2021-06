Beach Soccer | si spengono con un rigore allo scadere dei supplementari i sogni dell’Italia di andare ai Mondiali

(Di venerdì 25 giugno 2021) Un episodio, molto dubbio, ha deciso un incontro durissimo e ricco di emozioni. Purtroppo però l’Italia deve salutare la possibilità di partecipare aidi2021: nello scontro diretto dei quarti di finale del torneo di qualificazione sulla spiaggia di Nazarè (Portog) gli azzurri si sono arresi per 5-4 alla Spagna. Un vero e proprio peccato quello per la compagine tricolore che si era disimpegnata al meglio nell’incontro, partendo alla grande e incanalando il match verso la propria strada. Gli azzurri si erano portati in vantaggio per 3-1 dopo il primo tempo: a segno Josep, Zurlo e Marinai. La ...

Un weekend che vede in programma partite di pallavolo, basket,e altro sui nuovi campi sportivi allestiti nell'area Gaggetto . Come annunciato, l'amministrazione comunale inaugurerà ...Un bel campo davolley , che all'occorrenza si trasforma in campo da, completa la proposta del Mondo Aria. Mondo Terra Questo è davvero un Mondo speciale. L'unico Mondo nel quale ...Gli Azzurri, vicecampioni del mondo, stasera contro la Spagna (e in tv) per centrare la rassegna iridata di Mosca ad agosto: «Io mi sento bene, come non mai» ...Quarti di finale del torneo che qualifica alla World Cup Fifa: agli azzurri di Del Duca basta una vittoria per centrare l'obiettivo. Si comincia alle 19.15 ...