Ancor meno contagi e ricoveri, ma occhio alla variante Delta: quello che il bollettino non dice (Di venerdì 25 giugno 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante l'allarme sulla variante Delta che sta prendendo sempre più piede e sembra riuscire a insinuarsi anche tra chi ha fatto soltanto la prima dose di vaccino. Tale variante sta creando incertezza anche sulla ripresa economica, come sottolineato da Mario Draghi a Bruxelles. Ma per ora i dati continuano a rimanere buoni, tanto è vero che da lunedì l'Italia intera sarà in zona bianca (mancava la Valle d'Aosta all'appello) e abolirà anche l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Il bollettino di oggi, venerdì ...

