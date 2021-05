Tommaso Buscetta | chi era? Causa morte | incidente figlio | moglie | figli | tomba

(Di lunedì 24 maggio 2021), conosciuto come Don Masino,considto il boss dei due mondi, per via della sua attività mafiosa tra Europa e America.è anche il più grande pentito di mafia, un collaboratore di giustizia che rivelò tutto su Cosa Nostra a Falcone e Borsellino. Scopriamo meglio ogni dettaglio. Leggi anche: Pierfrancesco Favino: età,...

La pellicola è incentrata sugli ultimi vent'anni di vita di, membro di Cosa Nostra e successivamente collaboratore di giustizia interpretato da Pierfrancesco Favino , dalla fuga in ...I l bossfugge in Brasile per nascondersi e, da lontano, assiste impotente all'omicidio dei suoi due figli e del fratello a Palermo. Dopo l'arresto da parte delle autorità brasiliane,...Nel Palinsesto di questa sera 24 maggio 2021, cosa vedere in tv?, scopriamolo con la guida di Solodonna: Su Rai 1 Il traditore, Canale 5 ...Maria Fernanda Candido è l'attrice famosa per il ruolo della moglie di Tommaso Buscetta nel film Il Traditore. Conosciamola meglio.