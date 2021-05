Sonic sta per tornare? Avvistata la Sonic Collection

(Di lunedì 24 maggio 2021) Un rivenditore francese sembra aver fatto trapelare una "versione europea" diper PlayStation 4. Si tratta della stessa società che ha suggerito la rimasterizzazione diColors qualche settimana fa. Il sito francese Sogamely non mostra alcuna copertina o data di lancio, e al momento elenca il gioco come "in arrivo presto su PS4". Sappiamo che Sega è attualmente impegnata a celebrare i 30 anni di, quindi una raccolta di giochi è sicuramente una possibilità, tuttavia la compagnia non ha ancora confermato ufficialmente la. Leggi altro...

Un rivenditore francese sembra aver fatto trapelare una "versione europea" di Sonic Collection per PlayStation 4. Si tratta della stessa società che ha suggerito la rimasterizzazione di Sonic Colors q ...Un rivenditore francese svela l'esistenza di una nuova Sonic Collection per il trentesimo anniversario del porcospino.