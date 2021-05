LIVE – Tortona-Ravenna | gara-2 Playoff Serie A2 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Advertising

zazoomblog : LIVE – Tortona-Ravenna 68-64 gara-1 Playoff Serie A2 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Tortona-Ravenna #68-64… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tortona

... Guerci, sulla sua sinistra, respinge con un gran tuffo il rigore di Spoto! Mezz'ora 'incandescente' al 'Fausto Coppi' di, 2 - 1 tra Derthona e Bra. Proprio al trentesimo, sinistro di Merkaj ...... Guerci, sulla sua sinistra, respinge con un gran tuffo il rigore di Spoto! Mezz'ora 'incandescente' al 'Fausto Coppi' di, 2 - 1 tra Derthona e Bra. Proprio al trentesimo, sinistro di Merkaj ...LIVE - Bertram Tortona e OraSì Ravvena si affrontano in gara-2 dei quarti di finale del tabellone argento dei playoff di Serie A2 2020/2021 ...Derthona-Bra: oggi pomeriggio dalle ore 16 allo stadio “Fausto Coppi” di Tortona, si gioca la quindicesima giornata di ritorno del girone A di Serie D. Bra 4° in classifica c ...