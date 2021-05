Le mascherine che riempiono i magazzini delle scuole | distribuite più di un miliardo e mezzo | quasi nessuno le usa 800mila ritirate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ledello Statonelle, ormai note come “mutanda”, spariranno presto. A prendere in mano la questione dei dispostivi di protezione individuale finiti neiperché gli studenti non le usano a causa della loro scomodità, è il generale Francesco Figliuolo. La struttura commissariale che ha ereditato un contratto firmato da Domenico Arcuri con Fca nel luglio 2020 (valido fino a settembre 2021), sta raccogliendo dati, monitorando i numeri dinonpresenti nei. Ma non solo. “Sono in atto – spiegano dagli uffici del generale – dialoghi volti a verificare una produzione più aderente sia in termini quantitativi e qualitativi”. Resta un nodo: pensare che a luglio e ...