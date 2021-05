Influenza | su Science allarme per virus H5N8 | ‘rischio altra pandemia’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 maggio 2021) Unaviario potrebbe scatenare una nuova pandemia. L’– pubblicato su ‘’ – arriva da due ricercatori cinesi, Weifeng Shi, Shandong First Medical University, Shandong Academy of Medicals di Jinan, e George Fu Gao del Chinese Centre for Disease Control and Prevention di Pechino. “Sta emergendo e si sta diffondendo a livello globale undell’aviaria () che ha causato nel 2020 epidemie mortali negli uccelli selvatici e di allevamento in tutta l’Eurasia e in Africa. Questorappresenta una notevole preoccupazione per la salute pubblica”, avvertono i due scienziati. I primi casi di infezione nell’uomo da“sono stati segnalati per la prima volta lo scorso dicembre”, riporta ...