"Il gestore della funivia Stresa-Mottarone era stato segnalato per grave degrado" (Di lunedì 24 maggio 2021) La storia recente della Ab19 e della Ab20, ovvero gli impianti della funivia Stresa-Mottarone, è di degrado e incuria. Il Giornale oggi in un articolo a firma di Luca Fazzo dice che negli anni molte interpellanze i consiglieri le hanno indirizzate alla Regione Piemonte. Proprio per segnalare i problemi della struttura. Il gestore della funivia Stresa-Mottarone era stato cacciato Il quotidiano racconta di una interpellanza che il 3 aprile 2015 il consigliere regionale del Piemonte Maurizio Marrone ha presentato alla giunta regionale. Per chiedere conto proprio dello stato di manutenzione del collegamento via cavo tra ...

