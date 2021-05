I giovani dem di InOltre lanciano una campagna social a favore della tassa di successione di Letta (Di lunedì 24 maggio 2021) I giovani dem dell’associazione InOltre-Alternativa Progressista si schiera compatta a sostegno della “dote dai 18enni” proposta dal segretario del Pd, Enrico Letta, da finanziare con un aumento della tassa di successione sui patrimoni ultramilionari. I militanti in queste ore hanno anche lanciato una campagna social per appoggiare la proposta, postando – sul modello di quella in favore del Ddl Zan – foto che li ritraggono con “dote” scritto a pennarello sulla mano. La proposta di Letta, ricorda l’associazione giovanile interna al Partito democratico, “fa parte del nostro programma economico dal 2018”. “Nonostante riteniamo sarebbe più utile investire sul potenziamento del sistema del ... Leggi su tpi (Di lunedì 24 maggio 2021) Idem dell’associazione-Alternativa Progressista si schiera compatta a sostegno“dote dai 18enni” proposta dal segretario del Pd, Enrico, da finanziare con un aumentodisui patrimoni ultramilionari. I militanti in queste ore hanno anche lanciato unaper appoggiare la proposta, postando – sul modello di quella indel Ddl Zan – foto che li ritraggono con “dote” scritto a pennarello sulla mano. La proposta di, ricorda l’associazionele interna al Partito democratico, “fa parte del nostro programma economico dal 2018”. “Nonostante riteniamo sarebbe più utile investire sul potenziamento del sistema del ...

