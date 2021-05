Denise Pipitone tenuta prigioniera prima di sparire? (Di lunedì 24 maggio 2021) Nuova, possibile svolta nel caso di Denise Pipitone. A Domenica Live, l’inviata è andata al casolare per mostrarlo agli spettatori. L’inviata spiega che la piccola potrebbe essere stata portata lì, per poi esser caricata sulla famigerata barca, come ha testimoniato l’anziano sordomuto a Chi l’ha visto? “Quindi generale, è impossibile, lei dice, che Denise sia passata da lì?” chiede Barbara al generale. Il generale risponde : “Impossibile non lo so. Ma posso dire che eravamo tutti lì a fare dei rilievi, e non abbiamo trovato nessuna traccia del passaggio della bambina”. Spiega. Poi aggiunge: “Tuttavia, la certezza che posso darle è che in quel momento non c’erano tracce della piccola, ma la negatività assoluta non posso darla. Sappiamo solo che quando abbiamo fatto dei rilievi, certamente il passaggio della bambina non era ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 24 maggio 2021) Nuova, possibile svolta nel caso di. A Domenica Live, l’inviata è andata al casolare per mostrarlo agli spettatori. L’inviata spiega che la piccola potrebbe essere stata portata lì, per poi esser caricata sulla famigerata barca, come ha testimoniato l’anziano sordomuto a Chi l’ha visto? “Quindi generale, è impossibile, lei dice, chesia passata da lì?” chiede Barbara al generale. Il generale risponde : “Impossibile non lo so. Ma posso dire che eravamo tutti lì a fare dei rilievi, e non abbiamo trovato nessuna traccia del passaggio della bambina”. Spiega. Poi aggiunge: “Tuttavia, la certezza che posso darle è che in quel momento non c’erano tracce della piccola, ma la negatività assoluta non posso darla. Sappiamo solo che quando abbiamo fatto dei rilievi, certamente il passaggio della bambina non era ...

