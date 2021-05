Cashback | quante transazioni mancano ai 1 500€?

Advertising

infoiteconomia : Super Cashback, quante transazioni ci vogliono per rientrarvi -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback quante

Punto Informatico

... corsa alle ultime transazioni per scalare la classifica: cosa sta succedendo Manca poco al 30 giugno , data in cui terminerà il primo semestre valido per accedere ale al Super. ...... al 30 giugno, per aggiudicarsi il Super Cashbak da 1.500 euro? E, di conseguenza,ne dovrebbe fare un nuovo utente, che inizia oggi ad accumulare acquisti? Classifica, le proiezioni ...Cashback, clamoroso colpo di scena in Italia: ecco cosa sta succedendo e quante transazioni mancano per i 1.500€ ...C’è un nuovo problema che ha colpito il piano Cashback. Migliaia di utenti hanno immediatamente chiesto spiegazioni su quanto sta accadendo ...