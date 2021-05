Zhang | «Ho capito dal primo allenamento di quest’anno che l’Inter avrebbe potuto vincere»

(Di domenica 23 maggio 2021) Ai microfoni di Dazn, dopo Inter-Udinese, il presidente del, Steven. Può descrivere cosa prova oggi? «E’ un momento speciale, per tutto quello che abbiamo vissuto non solo in questa stagione ma in questi cinque anni. Ed è bellissimo poter condividere tutto questo con i nostri tifosi». Quando hachelo scudetto? «L’hodal, poi in inverno la partita contro la Juve mi ha fatto vedere una squadra davvero cresciuta che poteva arrivare alla vittoria». Al quinto anno di gestione, cosa è cambiato in tutto questo tempo? «Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto in società, avevamo l’obiettivo di portare un titolo importante e ce l’abbiamo ...

E' qui la festa, in una San Siro popolata da 1000 anime eppure calda come se ci fosse il pienone. Una festa iniziata prima della gara, con la festosa accoglienza riservata al pullman dell'Inter, e con ...