Verbania | precipita funivia Stresa - Mottarone | 14 morti

Ultime Notizie dalla rete : Verbania precipita

"Non appena informato ho preso contatto con il prefetto di- Cusio - Ossola che insieme al questore si stava recando sul luogo del disastro. Poi ho parlato con la capo dipartimento dei ...Anche il tenente colonnello Giorgio Santacroce, comandante del Nucleo operativo dei carabinieri di, ha confermato che ci sono alcuni stranieri tra le vittime ma 'le operazioni di ...STRESA - Spaventosa tragedia sul Lago Maggiore. Quattordici persone sono morte nella caduta della cabina della funivia Stresa-Mottarone, precipitata in tarda mattinata. Il cordoglio ha investito tutta ...Cavo portante tranciato, come dice il sindaco Marcella Severino oppure cavo uscito dagli alloggiamenti dei piloni e quindi non più in grado di reggere il peso della cabina con 15 persone?