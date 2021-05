Un “muro verde” contro la desertificazione in Africa (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag – Quando si parla di aiuti ai Paesi in via di sviluppo la prima cosa che viene in mente sono progetti volti ad eliminare la povertà. Oppure a opere infrastrutturali e iniziative imprenditoriali aventi lo scopo di creare opportunità di lavoro. Effettivamente la maggior parte dei progetti di cooperazione è indirizzata a questo tipo di iniziative. Di recente, però, sono aumentati i progetti di cooperazione che si pongono obiettivi ambientali. Tra questi il rimboschimento di foreste e aree naturali, oppure il blocco della desertificazione, che in Africa rappresenta un grave problema. Questo però si è compreso che la tutela è un importante fattore di sviluppo, in quanto aiuta nel lungo termine l’agricoltura e i benefici economici ad essa collegati. Lotta alla desertificazione in Africa: la Great green wall ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag – Quando si parla di aiuti ai Paesi in via di sviluppo la prima cosa che viene in mente sono progetti volti ad eliminare la povertà. Oppure a opere infrastrutturali e iniziative imprenditoriali aventi lo scopo di creare opportunità di lavoro. Effettivamente la maggior parte dei progetti di cooperazione è indirizzata a questo tipo di iniziative. Di recente, però, sono aumentati i progetti di cooperazione che si pongono obiettivi ambientali. Tra questi il rimboschimento di foreste e aree naturali, oppure il blocco della, che inrappresenta un grave problema. Questo però si è compreso che la tutela è un importante fattore di sviluppo, in quanto aiuta nel lungo termine l’agricoltura e i benefici economici ad essa collegati. Lotta allain: la Great green wall ...

