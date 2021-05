Serie C, Feralpisalò-Bari 1-0: Tulli punisce i galletti (VIDEO GOL HIGHLIGHTS) (Di domenica 23 maggio 2021) Feralpisalò-Bari 1-0, brutto stop per i galletti. Dopo aver sconfitto il Foggia nel turno precedente, la squadra di Auteri è stata sorteggiata con la squadra lombarda, quinta nel girone B. Il match Feralpisalò-Bari si è appena concluso con la vittoria dei lombardi con una rete di Tulli nella ripresa. La squadra di Auteri sarà chiamata ora a ribaltare il risultato. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Catania-Foggia, streaming Serie C e diretta tv Antenna Sud? Leggi su webmagazine24 (Di domenica 23 maggio 2021)1-0, brutto stop per i. Dopo aver sconfitto il Foggia nel turno precedente, la squadra di Auteri è stata sorteggiata con la squadra lombarda, quinta nel girone B. Il matchsi è appena concluso con la vittoria dei lombardi con una rete dinella ripresa. La squadra di Auteri sarà chiamata ora a ribaltare il risultato. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Catania-Foggia, streamingC e diretta tv Antenna Sud?

Advertising

barinewstv : Serie C, playoff. Bari sconfitto dalla Feralpisalò - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #Bari Play-off Serie C, il Bari cade nell’andata del primo t… - IratiPratSC : RT @SoyCalcio_: ?? FINALES 3ª ronda Play Off de ascenso a Serie B (IDA) Feralpisalò 1-0 Bari Matelica 1-1 Renate Palermo 1-0 Avellino Albin… - SoyCalcio_ : ?? FINALES 3ª ronda Play Off de ascenso a Serie B (IDA) Feralpisalò 1-0 Bari Matelica 1-1 Renate Palermo 1-0 Avelli… - ILOVEPACALCIO : Playoff #SerieC, primo turno nazionale: il #Bari cade 1-0 contro la #FeralpiSalò. Vince il #Modena. Tutti i risulta… -