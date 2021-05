Semifinale playoff | Milano vince gara 1 contro Venezia

(Di domenica 23 maggio 2021) Davanti a 2000 spettatori è andata in scena al Forum D’Assago la1 deiche ha vistoavere la meglio sugrazie al canestro di Shields ad 1? dal termine. Ottima comunque la prova dei lagunari a cui non sono bastate le buone prove di Tonut(18 punti), Watt(16) e Dayye(14).: cosa è accaduto in1? Con 6 punti consecutivi di Rodriguez,inizia la prima fuga(20-13) sul finire del primo quarto.non si scompone e riduce lo svantaggio con De Nicolao.per poi portarsi a -1 con Stone. Ma sono i padroni di casa a chiudere il primo tempo in avanti con i liberi di Watt e Rodriguez. Nella ripresa l’ Olimpia è più determinata e, grazie alle triple di ...

La vincente della serie sfiderà in semifinale la vincente tra Scafati e Chieti Basket. Con una prova maiuscola la squadra trentina ieri sera è riuscita a conquistare a Sorbolo Mezzani i due set che le servivano per superare anche il turno di semifinale dei playoff del girone C ed ora è...