Ronaldo ha detto a Pirlo di sentirsi stanco e va in panchina

(Di domenica 23 maggio 2021) La Juve scende in campo a breve contro il Bologna nell’ultima gara di campionato che potrebbe significare l’accesso alla Champions per la formazione di, sempre che il Napoli non vinca contro il Verona. A sorpresa però Cristianonon sarà della partita, il campione portoghese infatti partirà dallanonostante l’importanza della sfida. Lo ha annunciato Sky Sport. Forse Mihajlovic ha previsto anche questo, visto che ha sognato un rigore per la Juve calciato da Dybala. “Esclusione di #scelta tecnica. Si parla di ‘stanchezza’ del giocatore: sembra che #Cr7 all’ultima stagionale (e gara più importante) abbiaa #di” — @SkySport ?#BolognaJuventus — nonleggerlo (@nonleggerlo) May 23, 2021 L'articolo ...

...i blancos (2018) rimontando lo 0 - 3 di Torino con un 3 - 0 al Bernabeu prima che Cristiano,... abbiamodella vittoria come unico risultato disponibile, ma bisogna puntualizzare che questo ......il proprio logo sulle maglie ufficiali della squadra di calcio oggi capitanata da Cristiano. elevando all'ennesima potenza il' Go Anywhere, Do Anything ' che è parte integrante dei ...Dybala o Morata accanto a Cristiano Ronaldo? Nessuno dei due. Perché, e la scelta è clamorosa davvero, il fuoriclasse portoghese va in panchina nella sfida contro il Bologna. Delicata per la Juventus, ..." Futuro di Pirlo? Io lo terrei a prescindere e avrei detto lo stesso anche se non avesse vinto la Coppa Italia. Non si possono addossare a lui tutte le responsabilità. Ha mille scuse e merita di ripa ...