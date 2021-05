Roberto Carlos: “La stagione del Real condizionata da troppi errori arbitrali” (Di domenica 23 maggio 2021) Intervistato dai canali ufficiali del Real Madrid dopo la conclusione della stagione, Roberto Carlos, ex giocatore dei Blancos e attuale responsabile delle relazioni, ha parlato del campionato degli spagnoli: “Penso sia stata una stagione molto buona per la squadra ma sicuramente condizionata. Vediamo se la prossima stagione cambieranno alcuni dei problemi che abbiamo avuto in questa annata: arbitri, VAR, rigori non chiamati, mani in area non chiamate, mani nella nostra area. Ci abbiamo provato. La Liga è una cosa molto seria e per comandarla devi avere persone molto serie. Quello che non possiamo avere sono parecchie partite con brutte immagini”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Intervistato dai canali ufficiali delMadrid dopo la conclusione della, ex giocatore dei Blancos e attuale responsabile delle relazioni, ha parlato del campionato degli spagnoli: “Penso sia stata unamolto buona per la squadra ma sicuramente. Vediamo se la prossimacambieranno alcuni dei problemi che abbiamo avuto in questa annata: arbitri, VAR, rigori non chiamati, mani in area non chiamate, mani nella nostra area. Ci abbiamo provato. La Liga è una cosa molto seria e per comandarla devi avere persone molto serie. Quello che non possiamo avere sono parecchie partite con brutte immagini”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

