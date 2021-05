Real Madrid | Roberto Carlos | “Stagione buona | ma troppi errori arbitrali contro”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 maggio 2021) Ilsi è arreso in Liga, cedendo lo scettro ai rivali cittadini dell’Atletico. Ma l’ex leggenda dei Blancos,, non giudica negativamente ladelle Merengues. “E’ stata unaannata, ma sicuramente condizionata: vediamo se la prossimacambieranno alcuni dei problemi che abbiamo avuto in questa annata: arbitri, VAR, rigori non chiamati, mani in area non chiamate, mani nella nostra area“, le parole polemiche dell’ex terzino. “Ci abbiamo provato. La Liga è una cosa molto seria e per comandarla devi avere persone molto serie. Quello che non possiamo avere sono parecchie partite con brutte immagini“, ha concluso. SportFace.