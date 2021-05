Psg, Mbappé: “Voglio una squadra ambiziosa e con un progetto solido” (Di domenica 23 maggio 2021) L’attaccante del Psg Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro, spaventando i parigini. Il contratto del francese scadrà infatti nel 2022 e molti club hanno messo gli occhi su di lui. “Voglio vincere, ma soprattutto cerco un progetto sportivo solido. E’ fondamentale. Voglio essere parte di una squadra ambiziosa in Europa. Sono molto legato al Psg e lo sanno tutti. Attualmente stiamo parlando e non è mai mancata chiarezza. Sono stato e sempre sarò riconoscente a tutti perciò faremo le cose per bene. Vedremo cosa accadrà“. Queste le parole del classe 1998, che ha lasciato aperti molti scenari. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) L’attaccante del Psg Kylianha parlato del suo futuro, spaventando i parigini. Il contratto del francese scadrà infatti nel 2022 e molti club hanno messo gli occhi su di lui. “vincere, ma soprattutto cerco unsportivo. E’ fondamentale.essere parte di unain Europa. Sono molto legato al Psg e lo sanno tutti. Attualmente stiamo parlando e non è mai mancata chiarezza. Sono stato e sempre sarò riconoscente a tutti perciò faremo le cose per bene. Vedremo cosa accadrà“. Queste le parole del classe 1998, che ha lasciato aperti molti scenari. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappé PSG, Mbappé: 'Futuro? Voglio vincere, per me conta il progetto sportivo' Commenta per primo Intervistato da Canal+ , l'attaccante del PSG Kylian Mbappé parla del suo futuro: 'Tutti sanno che ho un profondo attaccamento per il club. Li voglio ringraziare perché, quando sono arrivato qui, non ero nessuno. Passano sei mesi e sono una ...

Premier League, il Liverpool vince ed è in zona Champions. Coppa di Francia al Psg: decidono Icardi e Mbappé ...Pochettino conquista il suo primo trofeo con il Psg. La Coppa di Francia se la prendono i parigini, che battono 2 - 0 in finale il Monaco . Una sfida decisa dalle reti di Mauro Icardi e Mbappé . L'ex ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo»