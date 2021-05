Nell'incidente di Mottarone stroncate quattro famiglie (Di domenica 23 maggio 2021) La tragedia della funivia del Mottarone ha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 23 maggio 2021) La tragedia della funivia delha colpito, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane.

TorinoFC_1906 : Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per l'immane tragedia, esprimo… - CarloCalenda : Grande dolore per la tragedia di Stresa. Siamo vicini alle famiglie di chi ha perso la vita nell’incidente della… - rtl1025 : ?? E' morto uno dei bambini ricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell'incid… - HuffPostItalia : Nell'incidente di Mottarone stroncate quattro famiglie - rosa_pugliese : RT @rtl1025: ?? E' morto uno dei bambini ricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell'incidente della… -