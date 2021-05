Mottarone | Draghi | “Cordoglio governo per vittime | pensiero ai bimbi”

(Di domenica 23 maggio 2021) “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa-. Esprimo ildi tutto ilalle famiglie delle, con unparticolare rivolto airimasti gravemente feriti e ai loro familiari”. Così il premier Marioche segue ogni aggiornamento in costante contatto con il ministro delle Infrastrutture e Mobiità Sostenibili Enrico Giovannini, con la Protezione Civile e con le autorità locali. “Si tratta di un evento drammatico che stiamo seguendo con la massima attenzione. Ho parlato con la capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e con il capo dipartimento della Protezione Civile. Il nostrova a quanti sono stati coinvolti e il Ministero ha avviato procedure per ...

Il presidente del Consiglio Marioha mandato un messaggio di cordoglio per le vittime. Incidente sula Stresa: 13 le vittime Si aggrava il bilancio delle vittime dell'incidente alla ...'Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa -. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero ...Mario. ...L'incidente avvenuto a circa 100 metri dall'arrivo della funivia, ancora non chiare le cause. Almeno 13 vittime, si lotta per salvare due bambini ...STRESA - Spaventosa tragedia sul Lago Maggiore. Tredici persone sono morte nella caduta della cabina della funivia Stresa-Mottarone, precipitata in tarda mattinata. CAUSA - L'incidente sarebbe stato c ...