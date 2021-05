Morì dopo botte in discoteca a Foggia, chiesti 30anni per omicidio (Di domenica 23 maggio 2021) Foggia - Con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi la Procura di Foggia ha chiesto una condanna a 30 anni di reclusione per Michele Verderosa e Francesco Stallone, i due 29enni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 23 maggio 2021)- Con l'accusa divolontario aggravato dai futili motivi la Procura diha chiesto una condanna a 30 anni di reclusione per Michele Verderosa e Francesco Stallone, i due 29enni ...

Ultime Notizie dalla rete : Morì dopo Morì dopo botte in discoteca a Foggia, chiesti 30anni per omicidio ... i due 29enni accusati di aver pestato il 6 ottobre del 2018 il 25enne Donato Monopoli, di Cerignola, che morì dopo essere stato sette mesi in coma all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San ...

Da Capaci a via d'Amelio. Quando Palermo era una 'città di sangue' Ed è l'anniversario della successiva strage di via D'Amelio del 19 luglio, 57 giorni dopo, quando ... Suo marito, Vito Schifani, morì a 27 anni sull'autostrada A29, all'altezza dello svincolo di Capaci ...

