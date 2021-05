Milano val bene una lista liberaldemocratica (una, non due) (Di domenica 23 maggio 2021) Per una volta Milano può invidiare Roma, dove l’area politica liberal democratica e liberal socialista, insomma quella fetta di elettori che non si rassegna al bipopulismo italiano, in autunno avrà la possibilità di votare Carlo Calenda come sindaco della Capitale. La candidatura di Calenda è sostenuta da Azione, ovviamente, ma anche da Italia Viva e da Più Europa. Gli elettori milanesi, invece, non avranno questa fortuna. Intanto non ci sarà un candidato d’area, essendo questa presidiata dall’ottimo sindaco in carica Beppe Sala, nonostante qualche sua inopportuna apertura, chiaramente tattica, ai babbei a Cinquestelle. Sala sarà sostenuto dal Partito democratico, da una lista civica ispirata alla sua esperienza a Palazzo Marino e da altri, ma con l’area riformista che incredibilmente non riesce a mettersi d’accordo sul da farsi. Al ... Leggi su linkiesta (Di domenica 23 maggio 2021) Per una voltapuò invidiare Roma, dove l’area politica liberal democratica e liberal socia, insomma quella fetta di elettori che non si rassegna al bipopulismo italiano, in autunno avrà la possibilità di votare Carlo Calenda come sindaco della Capitale. La candidatura di Calenda è sostenuta da Azione, ovviamente, ma anche da Italia Viva e da Più Europa. Gli elettori milanesi, invece, non avranno questa fortuna. Intanto non ci sarà un candidato d’area, essendo questa presidiata dall’ottimo sindaco in carica Beppe Sala, nonostante qualche sua inopportuna apertura, chiaramente tattica, ai babbei a Cinquestelle. Sala sarà sostenuto dal Partito democratico, da unacivica ispirata alla sua esperienza a Palazzo Marino e da altri, ma con l’area riformista che incredibilmente non riesce a mettersi d’accordo sul da farsi. Al ...

