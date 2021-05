LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: tra pochi minuti la superpole race (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole race del Gran Premio d’Aragon, primo atto della Superbike 2021. Chi sono i favoriti per il titolo? – La preview del weekend di Aragon – Cronaca race-1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole race e di gara-2 del Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda la Superbike. Lo spettacolo non è mancato ieri pomeriggio, giornata in cui si è tenuta la prima sfida del week-end. Jonathan Rea, vincitore per la 100^ volta nella categoria dopo aver ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladelladel Gran Premio d’, primo atto della. Chi sono i favoriti per il titolo? – La preview del weekend di– Cronaca-1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellae di gara-2 del Gran Premio d’per quanto riguarda la. Lo spettacolo non è mancato ieri pomeriggio, giornata in cui si è tenuta la prima sfida del week-end. Jonathan Rea, vincitore per la 100^ volta nella categoria dopo aver ...

Advertising

gponedotcom : LIVE Superbike Aragon: la diretta della Superpole Race giro per giro: Il meteo tiene tutti sotto scacco al Motorlan… - infoitsport : LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: vince Rea, Lowes e Razgatlioglu sul podio, 7° Rinaldi, 10° Locatelli, 12… - infoitsport : LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Rea in pole con il record della pista! - infoitsport : LIVE Superbike Aragon: diretta Gara-1 in tempo reale - infoitsport : LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Rea e Lowes in fuga, Razgatlioglu terzo a 2'817', decimo Rinaldi -